Кипрский митрополит ушёл с литургии после признания автокефалии ПЦУ

https://static.news.ru/photo/7c784efc-15fe-11eb-a6a8-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Афанасий Фото: Скрин с видео Киностудия МДА БОГОСЛОВ/youtube.com

Митрополит Лимасольский покинул божественную литургию до её окончания в качестве протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома признать раскольничью Православную церковь Украины.

Фактически речь идёт о признании ПЦУ без согласия Синода. Во время рукоположения нового епископа в монастыре Богородицы Хрисоррогиатиссы архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви, передаёт телеканал RIK.

Уточняется, что Хризостом Кипрский заявил, что его решение служит православию и Кипрской церкви. Он признал, что пошёл против определённых людей, и подтвердил, что члены Синода о решении не знали. При этом Хризостом заявил, что должен был занять определённую позицию по этому вопросу в интересах православия.

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур. В январе 2019 года новая церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости). До недавнего времени она не была признана ни одной из православных церквей, за исключением Константинопольской. Однако в октябре Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха от Константинопольского патриархата предоставить автокефалию ПЦУ, писал NEWS.ru.