Кипр осудил превращение стамбульского собора Святой Софии в мечеть

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Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис, комментируя изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, заявил, что власти осуждают действия Турции.

Кипр решительно осуждает действия Турции в отношении Святой Софии в его усилиях отвлечь внимание внутри страны, и призывает Турцию соблюдать свои международные обязательства, — написал политик в Twitter.

Он напомнил, что в 1974 году Турция вторглась на Кипр, после чего оккупировала часть его территорий. После этого начались разграбления памятников религиозного и культурного наследия. По его словам, турецкая сторона, изменив статус собора, опять нарушает международные права и обязательства.

(1/3) #Cyprus is poignantly a victim, since the 1974 Turkish invasion and subsequent occupation of part of its territory, of #Turkey âs orchestrated policy of destruction and looting of religious and cultural heritage monuments. — NikosChristodoulides (@Christodulides) July 10, 2020

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В пятницу, 10 июля, Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Теперь памятник архитектуры вновь станет мечетью. Через некоторое время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.

Российская сторона уже высказывала озабоченность в связи с планами турецких властей, депутаты Госдумы даже выступили с отдельным обращением к коллегам, но эффекта это, как и следовало ожидать, не возымело: Эрдоган неоднократно говорил о том, что определение статуса собора — внутреннее дело его страны.

В свою очередь министр культуры и спорта Греции Лина Мендони выступила с заявлением. Она назвала «открытым вызовом всему цивилизованному обществу» турецкое решение о превращении стамбульского собора Святой Софии в мечеть.

Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев прокомментировал возвращение собору Святой Софии статуса мечети. Решение о возвращении статуса мечети — это, в первую очередь, жест президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, желающего запечатлеть себя в истории символическим, знаковым шагом, считает эксперт. Решение лидера республики направлено на его традиционный электорат. При этом отношение в турецком обществе к этому неоднозначное, поскольку там сильны и позиции кемалистов, сторонников светского государства, писал NEWS.ru.