Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём Победы Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Путина и россиян с Днём Победы

Ким Чен Ын / Фото State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительное письмо в адрес российского президента Владимира Путина по случаю Дня Победы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По случаю празднования в России Дня Победы в Великой Отечественной войне от имени правительства КНДР и ее народа направляю вам, дружественному правительству и народу России самые теплые поздравления. Российский народ одержал великую победу в справедливой войне, разгромив фашизм, который угрожал судьбам всего человечества, — написал глава КНДР.

Ким Чен Ын также выразил солидарность народу России «в деле по защите достоинства страны, мира и безопасности», Он выразил уверенность, что развитие дружественных отношений Москвы и Пхеньяна продолжится и будут развиваться «в позитивном ключе в соответствии с требованиями времени».

Российские дипломаты в Северной Корее 9 мая возложили цветы к Монументу Освобождения и могилам советских солдат на мемориальном кладбище в столице КНДР.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна укреплять свою военную мощь, чтобы «превентивно и тщательно сдерживать» ядерную угрозу со стороны враждебных сил.