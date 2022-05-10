Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительное письмо в адрес российского президента Владимира Путина по случаю Дня Победы. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По случаю празднования в России Дня Победы в Великой Отечественной войне от имени правительства КНДР и ее народа направляю вам, дружественному правительству и народу России самые теплые поздравления. Российский народ одержал великую победу в справедливой войне, разгромив фашизм, который угрожал судьбам всего человечества, — написал глава КНДР.
Ким Чен Ын также выразил солидарность народу России «в деле по защите достоинства страны, мира и безопасности», Он выразил уверенность, что развитие дружественных отношений Москвы и Пхеньяна продолжится и будут развиваться «в позитивном ключе в соответствии с требованиями времени».
Российские дипломаты в Северной Корее 9 мая возложили цветы к Монументу Освобождения и могилам советских солдат на мемориальном кладбище в столице КНДР.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна укреплять свою военную мощь, чтобы «превентивно и тщательно сдерживать» ядерную угрозу со стороны враждебных сил.