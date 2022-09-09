Ким Чен Ын отверг переговоры по денуклеаризации КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Верховного народного собрания заявил, что страна не будет вести переговоры по денуклеаризации. Это связано с принятием нового закона, которым республика объявляет себя ответственным ядерным государством, пишет KCNA.

Обладание ядерным оружием является нашим законным и неотъемлемым правом. Мы не намерены отказываться от ядерного оружия. Новый закон делает невозможными переговоры по денуклеаризации, — заявил высший руководитель страны.

Ким Чен Ын аргументировал это тем, что страна не откажется от права на самозащиту, так как от этого зависят ее существование, «безопасность народа и государства».

Какой бы тяжелой ни была ситуация, какой бы ни была ситуация в политической и военной сферах на Корейском полуострове, созданная США, мы не сможем отказаться от ядерного оружия, поскольку необходимо сдерживать ядерное государство США, — отметил глава Госсовета Северной Кореи.

Лидер КНДР добавил, что Вашингтон стремится заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия, чтобы сделать страну слабее и уничтожить ее. Но при этом Северная Корея, согласно новому закону, обязуется не распространять и не передавать другим странам ядерное оружие и технологии.

Ранее власти КНДР приняли закон, провозглашающий страну ответственным ядерным государством. Это означает, что государство закрепляет за собой право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян посчитает угрозу с его стороны неизбежной.