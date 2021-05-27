Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР «самой трудной в истории»

https://static.news.ru/photo/58755e1a-bedb-11eb-9537-96000091f725_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своём послании профсоюзам оценил ситуацию в стране как «самую трудную в истории». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны. Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всём ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, – отнюдь не дело далекого будущего, — подчеркнул северокорейский лидер.

По его словам, страна обязана своим достижением рабочему классу, который в своей героической борьбе беззаветно предан КНДР.

Ким Чен Ын считает, что Пхеньян вступил в новую эпоху и теперь страна находится за рамками «стадии защиты». Он подчеркнул, что теперь ситуация требует радикального прогресса и перемен.

Ранее лидер Северной Кореи решил запретить джинсы-скинии из-за риска свержения режима. В Пхеньяне считают, что проявление индивидуализма во внешнем виде молодёжи может угрожать политическому строю. Государственная газета «Нодон синмун» призвал поддержать меры, введенные Ким Чен Ыном. Указано, что страна может разрушиться из-за капиталистического образа жизни независимо от её экономической и оборонной мощи.