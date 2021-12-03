Киев заявил о готовности к «гибридной атаке» мигрантов из Белоруссии

Украинская армия будет готова к «гибридной атаке мигрантов с территории Белоруссии», заявил глава Минобороны Алексей Резников, передаёт РИА Новости. Ранее стало известно о начале специальной операции на границе Украины с Белоруссией с целью не допустить миграционный кризис.

После де-факто аншлюса Белоруссии у нас появилось дополнительно более тысячи километров границ, которые дополнительно надо защищать, особенно в зимний период. В случае гибридной атаки мигрантов с территории Белоруссии армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти, — сказал Резников.

По его словам, в военном ведомстве понимают связанные с нелегальными мигрантами риски и готовятся к ним.

Сейчас на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока в надежде попасть в страны ЕС. Польские силовики вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.

Ранее президент Александр Лукашенко пообещал, что Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца этого года. По его словам, власти будут просить мигрантов, которые находятся в стране по туристической визе, вернуться обратно, «потому что гуманитарного коридора не будет».