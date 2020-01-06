https://static.news.ru/photo/6c2ce5d8-3203-11ea-8dac-fa163e074e61_660.jpg Фото: rcs.ir

Посольство Украины в Иране исправило информацию о крушении самолёта под Тегераном. На сайте дипмиссии исчезла информация об исключении версии теракта.

Ранее посольство опубликовало сообщение, в котором говорилось, что Boeing 737-800 украинской авиакомпании, по предварительным данным, потерпел крушение из-за аварии двигателя, причин говорить о теракте нет.

Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер, — говорится в исправленном сообщении на сайте посольства.

Крушение украинского самолёта в Иране

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося. Также Киев сформировал группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения.

Реакция авиаперевозчиков

В первой половине дня 8 января «Уральские авиалинии», Air France, казахстанская Air Astana, Malaysia Airlines и Singapore Airlines объявили о прекращении полётов над территорией Ирана и Ирака. Кроме того, «Международные авиалинии Украины» приняли решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок.

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полёты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов. Росавиация «в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полётов гражданских воздушных судов» выпустила аналогичную рекомендацию.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru ранее, конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам могут стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто.