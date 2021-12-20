Киев торгуется за доступ к израильскому оружию

Украина в ближайшие месяцы может пересмотреть статус Иерусалима, признав его столицей Израиля. Об этом заявил посол в еврейском государстве Евгений Корнийчук. По его словам, это будет ещё одним шагом к углублению «особых отношений» между странами. Несмотря на то что разговоры об открытии в городе филиала дипломатического представительства Незалежной ведутся с 2019 года, окончательное решение, по-видимому, было предметом торга. В экспертной среде есть точка зрения, что в «статусном» вопросе официальный Киев пытается добиться от израильской стороны интенсификации поставок боевой техники.

По словам Корнийчука, решение о пересмотре статуса Иерусалима может быть принято во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Израиль в следующем году. На этом фоне страна готова усилить дипломатическое присутствие в этом городе, который продолжает оставаться предметом арабо-еврейского спора.

Владимир Зеленский president.gov.ua

У Израиля только одна столица — Иерусалим, — отметил Корнийчук. — В следующем году президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Израиль и откроет в Иерусалиме филиал посольства, который будет заниматься продвижением экономического и технологического сотрудничества.

По-видимому, речь идёт об офисе по продвижению инноваций и инвестиций с дипломатическим статусом, открытие которого на территории Иерусалима было анонсировано ещё в 2019 году. Тогда инициатива широко рекламировалась как «результат устойчивых отношений» в сфере внешней политики между двумя государствами.

В разговоре с The Times of Israel Корнийчук уточнил, что по его мнению, признание Иерусалима — это вопрос нескольких месяцев, однако у Зеленского есть определённые предварительные условия, которые касаются сферы безопасности и обороны.

Чем Донбасс аукнулся Израилю

Заявление Корнийчука прозвучало на фоне сохраняющейся пограничной напряжённости и признаков некоторых проблем в доступе Киева к продвинутым вооружениям западного рынка. Любое обострение вокруг Украины не может не влиять на Израиль с демографической точки зрения. Так, местные обозреватели обращают внимание на то, что военный конфликт в Донбассе резко увеличил интерес к репатриации: в период с 2014 по 2018 год в еврейское государство с Украины прибыло около 30 тысяч человек.

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И это далеко не все, кто мог воспользоваться законным правом перебраться на родину предков. По данным на 2019 год, в Незалежной проживало около 200 тысяч обладателей права на алию. Несмотря на то что некоторые из них даже не идентифицируют себя как евреи, десятки тысяч ищущих убежища могут подать заявление на получение израильского гражданства.

Религиозные силы не приветствуют такой поток из стран бывшего СССР. Так, в прошлом году главного раввина Израиля Ицхака Йосефа уличили в критике «закона о возвращении». Он выразил убеждённость в том, что благодаря этому документу в еврейское государство «привезли сотни тысяч или десятки тысяч гоев (неевреев. — NEWS.ru)», часть из которых, по словам раввина, — «коммунисты, ненавидящие религию». Однако израильское правительство, которое в этом году возглавил Нафтали Беннет, держит дистанцию с ортодоксальными фигурами и вполне может продемонстрировать сочувствие ко всем просителям гражданства, говорят наблюдатели.

Альтернатива турецкому производителю

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заметил, что в вопросе о признании Киевом статуса Иерусалима виден военно-технический разрез.

Украина хочет получать даже не турецкие, а израильские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), какую-то другую технику. Весь вопрос в том, на чьи деньги она это будет делать, потому что средств нет. Контакты с Израилем украинская сторона пытается выстраивать. Среди олигархов Украины и среди руководства есть люди, которые имеют соответствующую национальную принадлежность. Даже Крым рассматривался с точки зрения возможного создания еврейского государства перед Второй мировой войной. Владимир Евсеев военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ

По словам Евсеева, Турция столкнулась с тем, что ей перестали поставлять комплектующие для БПЛА.

В основном поставки были канадские. Их прекращение ставит под серьёзный вопрос производство БПЛА, — пояснил аналитик. — В Израиле такой проблемы нет. Другой вопрос, что возможности России влиять на Израиль больше, чем влиять на Турцию. Второй момент заключается в том, что украинская сторона понимает: Израиль — это «окно в США». Таким образом, для неё это возможность сделать дополнительную скрепку с Америкой.

Подходы Израиля и Турции к украинской проблеме различаются, признаёт собеседник NEWS.ru. Кроме того, по его словам, степень вмешательства еврейского государства в украинский кризис намного меньше, чем та, которую демонстрирует Анкара.