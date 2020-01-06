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Украинская сторона создала комиссию по расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране.

Сейчас создана комиссия, которая расследует причины катастрофы. Пока версий не озвучиваем, — заявил координатор оперативной группы при МИД Украины Максим Коваленко.

Дипломат добавил, что сейчас «проводится работа консульства правового характера, прежде всего, связанная с идентификацией тел».

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился в 6:00 по местному времени 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По разным данным на борту находились 177 — 179 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing-737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

Авиакомпании Malaysia Airlines и Singapore Airlines объявили о прекращении полётов над территорией Ирана и Ирака. Кроме того, «Международные авиалинии Украины» приняли решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Также Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полёты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов, писал NEWS.ru.