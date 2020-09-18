Киев согласился включить «формулу Штайнмайера» в закон о Донбассе

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«Формулу Штайнмайера» включат в закон об особом статусе Донбасса, заявил депутат Верховной рады Украины, член политической подгруппы в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин.

Мы согласились на то, чтобы "формула Штайнмайера" была включена в закон про особый порядок местного самоуправления. Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон вместе со включённой "формулой Штайнмайера" работал с точки зрения права, — сказал Костин в эфире телеканала «1+1».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.

Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой «формуле Штайнмайера». Она получила название в честь Франк-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе вместо выбывшего Леонида Кучмы, заявил, что Киев не отказывается от «формулы Штайнмайера». Однако может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной, писал NEWS.ru.