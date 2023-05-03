Киев скрывает от США детали контрнаступления: новости СВО на утро 3 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Власти Украины скрывают от союзников детали весеннего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку секретных данных, что может поставить операцию под угрозу, пишет газета Politico со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, Киев назвал раскрытие секретных документов Минобороны и разведки США одной из причин отсутствия точных данных о сроках, месте и численности своей операции. В секретных документах, получивших огласку в социальных сетях, в том числе приводились такие сведения о ходе конфликта на Украине, как позиции ВСУ, данные о вооружении, оценка потерь.

При этом заместитель главы подконтрольного Киеву Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. По словам Соболевского, в качестве контрнаступления можно расценивать все идущие в настоящее время на южном направлении боевые действия. Никакой конкретно объявленной даты начала атаки уже не будет, указал он.

Солдаты ВСУ готовы к долгожданному контрнаступлению, сказал CNN украинский боец по имени Артур. По его словам, крупномасштабная операция не станет неожиданной для противника, поскольку о ней кричит «каждый смартфон». При этом Артур подчеркнул, что не все его сослуживцы верят в успех операции.

Фото: Министерство обороны Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина планирует контрнаступление в ближайшие недели. Представитель Вашингтона добавил, что успех Киева на поле боя — это самый быстрый путь к началу переговоров, которые могут принести устойчивый мир.

Украина в настоящее время имеет возможность для проведения наступательных операций, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Он добавил, что Киев располагает значительным количеством ресурсов и для обороны, эти объемы выросли за последний год. Однако что касается возможных сроков начала наступательной операции, то здесь, по словам Милли, решение остается за Украиной.

Также Марк Милли предположил, что военный конфликт между Россией и Украиной вряд ли завершится в 2023 году, поскольку обе стороны не успеют реализовать свои политические цели. Он заявил, что Россия очень сильно пострадала за время проведения военной операции, поэтому, руководство РФ в течение двух лет может согласиться на переговоры с Украиной.

Кроме того, Марк Милли рассказал, что в первые месяцы военной операции на Украине российские военачальники намеревались сместить президента страны Владимира Зеленского, взять под контроль Киев, продвинуть линию фронта вплоть до Днепра, а также отрезать выход к Азовскому морю. По его словам, после неудачных попыток военное руководство России изменило стратегические цели СВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Экс-советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сообщил, что после недавнего ракетного удара российской авиации по складам и местам дислокации украинской армии Киев потерял большое число ключевых офицеров. Он добавил, что ВС РФ удалось уничтожить крупный склад боеприпасов около железнодорожной станции в Краматорске, где украинцы скопили до 200 тонн боеприпасов. Удар был нанесен и по штабам девяти украинских бригад, уточнил Макгрегор.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что озвученные Пентагоном данные о высоких потерях среди российских военных в зоне СВО «взяты с потолка». По его словам, Вашингтон не располагает истинными сведениями о погибших и раненых солдатах ВС РФ.

Переданные Киеву немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались плохо приспособленными к украинской распутице, сообщает New York Times. По данным издания, орудия даже пришлось убрать с поля боя, при этом они застревали в грязи. Гаубицы PzH 2000 увезли с поля боя еще и потому, что они не смогли бы самостоятельно покинуть местность, если бы начался российский обстрел. Другими проблемами немецких САУ названы их чувствительная электроника и сложность обслуживания.

Также известно, что правительство Великобритании не намерено передавать Украине вертолеты Apache, однако в настоящее время кабмин занимается поиском поставщиков ракет дальностью от 100 до 300 километров и бронетехники, которые планирует направить ВСУ. Об этом говорится в письменных ответах представителей Минобороны страны на вопросы членов парламента.

Фото: Maj. Joseph Bush/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов около станции Снежетьская из-за срабатывания взрывного устройства. По его словам, это произошло из-за вмешательства посторонних лиц. По данным губернатора, пострадавших нет.

Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в Белгородской области. В результате удара пострадал 46-летний мужчина. Он получил контузию, однако от госпитализации отказался. Атака БПЛА произошла во вторник, 2 мая, около 13 часов недалеко от села Прилесье.