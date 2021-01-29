Киев отменил возложение цветов к могиле Неизвестного солдата

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Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что президент США Джо Байден «не сдерживался» в своих суждениях о действиях России в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряжённость не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам, — говорится в сообщении...