Киев напрягся: Байден и Путин могут разыграть Украину

https://static.news.ru/photo/d07ed4c4-ceb0-11eb-8504-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Джо Байден Фото: kremlin.ru

Журналист Юрий Кот предположил, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могут разыграть Украину. Он предположил, что Вашингтон попросит Москву слишком не сближаться с КНР, а взамен предложит вернуть Незалежную в сферу русского влияния, передаёт «Царьград».

Кот не исключил , что значительная часть беседы будет посвящена Украине. Он обратил внимание на то, что в Киеве активно муссируют тему о том, что Штаты собираются сдать Украину Москве.

У них уже последний месяц истерика, — оценил реакцию Киева журналист.

По его словам, не исключено, что Байден попросит Путина не сближаться с Китаем слишком тесно, а взамен предложит вернуть Украину в сферу русского влияния, но такая сделка может оказаться не слишком интересна для Москвы.

Сегодня Украина настолько инфицирована нацистскими идеями, её экономика действительно разорвана в клочья. То есть если кому-то дать этот проект и сказать, мол, на, занимайся, придётся ещё и серьёзно доплатить, — пояснил Кот.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен признавать какие-либо договорённости по Украине, которые могут быть достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом без его участия. По его мнению, подобные соглашения между РФ и Штатами вряд ли будут достигнуты.

Владимир Путин и Джо Байден встречаются в среду, 16 июня. Переговоры проходят в Женеве. Предполагается, что главы государств обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.