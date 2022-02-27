Казус украинской границы

В последние дни заголовки европейских газет напоминают известную музыкальную шутку о том, что играть надо быстро, быстрее, быстро, как только возможно. А на следующе странице партитуры - играть все равно еще быстрее. В данном случае писать трагично, еще трагичнее...

Россия вторглась на Украину, Россия нарушила все возможные нормы права и морали, Россия – агрессор, негодуют западные коллеги. Вот только для многих сочувствующих Украине было бы, видимо, большим сюрпризом узнать, что в некотором смысле российские силы порядка действуют на своей фактически территории. И речь не идет даже об официально признанных Донецкой и Луганской народных республиках. А обо всей территории нынешней такой демократичной и суверенной Украины.

А весь казус нынешней ситуации заключается в том, что за все тридцать лет своей независимости украинские власти так и не удосужились договориться об установлении международно-признанной государственной границы, которая вполне официально отделила бы ее от, по их мнению, «империи зла», «Мордора», то бишь России-матушки. Иными словами, на фоне нескольких Майданов, государственных переворотов, неконституционных третьих туров президентских выборов, дрязг по поводу газовой трубы и ускоренного сочинения новой истории древних укров не нашлось времени договориться с Москвой о полной демаркации границы двух соседних государств. Хоть на двусторонней основе, хоть в присутствии всего западного истеблишмента.

Но, как говорится, не до того было. Очень много времени, видимо, отнимала выработка европейского выбора. А граница с Россией так и осталась советской, административной. То есть в понимании современной украинской сугубо проевропейской элиты тоталитарная, подлежащая декоммунизации.

Смех смехом, но поскольку Россия общепризнанная преемница Советского Союза со всеми привилегиями и немалыми обязательствами, то, как было замечено в ООН еще при генсеке Пан Ги Муне, формально Украина остается «административным округом России».

Во всяком случае в ооновских анналах не зафиксирована государственная граница Украины и карты с ее проведением также не существует. Такой вот парадокс нынешней ситуации. С одной стороны, де-факто граница вроде есть, и пограничники несут свою нелегкую службу. А вот де-юре она остается административной. Поэтому все усилия киевского режима восстановить свой контроль над границей между ДЛНР и Россией выглядели несколько комично.

Люди на контрольно-пропускном пункте «Успенка» в Донецкой области Сергей Аверин/РИА Новости

Более того, были ведь двусторонние договоры о дружбе и сотрудничестве, которые в некотором смысле фиксировали и границу, и территории. Но ведь и их новые проевропейские руководители Украины поспешили денонсировать.

Почему до демаркации границы руки не доходили, вопрос сложный. Поскольку именно Киев должен был бы, в первую очередь, озаботится этим вопросом. Не исключено, что в недрах киевского режима всегда были сторонники предъявления России в будущем, при благоприятном для себя стечении обстоятельств, каких-то территориальных претензий. Любят же тамошние нацики поговорить об исторически украинской Кубани, о претензиях на часть Воронежской и Белгородских областей и даже на часть русского Севера и Дальнего Востока. Под тем предлогом, что там живет немало этнических украинцев.

Так или иначе, но теперь с чисто формальной точки зрения российские силы пересекли всего лишь административную границу.

Кстати, только сейчас после недавней карабахской войны и Армения с Азербайджаном готовы приступить к демаркации своей границы, которая также оставалась административной…