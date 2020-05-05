«Казатомпром» начнёт поставлять уран в Аргентину

https://static.news.ru/photo/99186cf2-8eba-11ea-9907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kazatomprom/facebook.com

Казахстанский «Казатомпром» подписал контракт с компанией Dioxitek S.A., подразумевающий поставки природного урана в Аргентину.

По данным пресс-службы казахстанского производителя, в феврале «Казатомпром» стал победителем открытого тендера аргентинской компании на поставку концентрата природного урана для удовлетворения потребностей атомной энергетики латиноамериканской страны.

Данное соглашение способствует географической диверсификации портфеля контрактов и укрепляет присутствие компании на рынке Южной Америки, — отметили в пресс-службе.

В компании добавили , что новое соглашение возобновило сотрудничество Казахстана и Аргентины в атомной отрасли, а также продемонстрировало устойчивую репутацию «Казатомпрома» как надёжного и предпочтительного поставщика.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новую стратегию Минэнерго США, согласно которой Россию и Китай могут вытеснить с рынка ядерных технологий, заявил, что США пытаются приписать России недостатки в сфере ядерной безопасности.