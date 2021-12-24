Католики по всему миру начали праздновать Рождество
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:03, 25 декабря 2021
Фото: pixabay
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Католики в России и по всему миру празднуют Рождество. В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и новоюлианского календаря: Римско-католическая церковь, а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно новому исследованию, верующие в основном проводят время в кругу семьи. Священники отметили, что главное в Рождество — это радость.
В этот день члены семей, которые, может быть, долгое время не видели друг друга, собираются за рождественским столом, желают друг другу всего самого лучшего, просят прощения за обиды, — рассказал генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Верующие встречают Рождество дома, в кругу семьи, поют рождественские песни, читают по очереди соответствующие места из Священного Писания и дарят друг-другу подарки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует звонить своему американскому коллеге Джо Байдену 25 декабря, чтобы поздравить его с католическим Рождеством.