Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Порядка трёх тысяч австралийских военнослужащих запаса будут привлечены к тушению природных пожаров в стране. Об этом заявил глава правительства Скотт Моррисон.

Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс, в свою очередь, заявила, что подобные меры принимаются правительством впервые в истории страны, сообщает Sydney Morning Herald. Издание также отмечает, что число жертв пожаров возросло...