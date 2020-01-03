МИД Катара напомнил международному сообществу об ответственности за безопасность региона Персидского залива и призвал все стороны проявлять сдержанность. В ведомстве отметили, что ситуация в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани может привести к тяжёлым последствиям.
Катарские дипломаты заявили, что сдержанность поможет избавить население региона «от порочного круга насилия и последствий прямой или косвенной вооружённой эскалации». Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов заявили об отсутствии какой-либо конкретной и заслуживающей доверия информации об угрозах для страны после убийства Сулеймани. Об этом говорится в письменном заявлении исполняющего обязанности главы МВБ США Чеда Вулфа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен