Картина маслом «Байден в Польше» Год конфликта на Украине в Вашингтоне решили отметить с максимальным пиаровским эффектом

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, с чем связан второй за последнее время визит Джо Байдена в Польшу. И не просто в Польшу — страну, играющую роль американского оруженосца, а в городок Жешув, где концентрируются натовские вооружения перед их финальной переброской на Украину. Год конфликта на Украине в Вашингтоне решили отметить с максимальным пиаровским эффектом. Если, конечно, президент опять не перепутает Россию с Украиной, запутавшись, с какой стороны «плохие парни».

Вряд ли Байден для достижения пущего эффекта решится отправиться дальше, в Киев, к чему его давно подталкивали. Скорее всего, поцеловать туфлю заокеанского властелина прибудет сам Владимир Зеленский, который вновь получит возможность попросить чудо-оружие, способное уж точно обеспечить победу «воинам света». И, видимо, особо торжественная обстановка антироссийского братания просто обяжет Байдена не просто в очередной раз пообещать поддерживать киевскую Украину вплоть до погибели последнего украинца, но и сделать новый ожидаемый подарок или разрешить нечто прежде запретное. Передвинуть опять условную красную линию.

Тем более что продолжение политической карьеры Байдена уже напрямую завязано на ситуации на украинском поле боя. Конфликт давно стал уже внутриамериканским политическим фактором, исход его способен повлиять на итоги выборов президента США, горячая фаза которых начнется уже грядущей осенью.

Фото: Andrew Harrer - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Но после подвешенной идеи о предоставлении Украине истребителей в Киеве все настойчивее просят ракеты большого радиуса действия, способные атаковать объекты не только в Крыму, но и в «глубинной» России. Притом что, по данным ряда источников, между Москвой и Вашингтоном существует якобы негласная договоренность о том, что, пока ракеты не летят вглубь России, наши силы воздерживаются от ударов по базам поддержки таких акций, типа того же Жешува.

И трудно предположить, что спящий Джо рискнет все-таки пойти на шаг, который настолько поднимет степень вовлеченности США в конфликт на Украине, что она выглядела бы абсолютно прямой. Притом что все-таки министр «закордонных справ», то бишь МИД Украины Дмитрий Кулеба, обещал в 20-х числах февраля некие события, которые потрясут Россию. Конечно, можно предположить, что это обычное сотрясание воздуха ради того, чтобы о начальниках Незалежной не забывали. Но после убийства Дарьи Дугиной агентессой СБУ нельзя исключить попыток в том же стиле «ярко отметить» годовщину СВО.

Вопрос только в том, в какой степени такие действия будут выглядеть санкционированным присутствием на границе американского президента. И тут уж готовые разбить лоб нацики в своем раже могут даже не консультироваться с американцами. А янки потом с пеной у рта будут доказывать, что все случилось вопреки их гуманной воле.

Есть и куда более радикальные варианты, один из которых сформулировал главный справедливоросс Сергей Миронов. Он предполагает, что Байдена могли бы в ходе такого приграничного вояжа просто ликвидировать, а вину возложить на российских агентов. Устроить новый «выстрел в Сараево», дабы спровоцировать полномасштабную третью мировую войну.

Но охрана у Байдена надежна и подобные эксцессы явно исключены. Если кто-то, конечно, не решит инсценировать покушение, подрядив кого-то психически нездорового, а впоследствии выдать его за русского агента.

А пока мэрия Варшавы призвала горожан во время визита заокеанского хозяина пересесть на общественный транспорт. Есть ощущение, что это далеко не самое главное неудобство от все более глубокого втягивания Польши в конфликт на Украине.