Карла III провозгласили королем Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии

Король Великобритании Карл III официально провозглашен главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Прямая трансляция велась на BBC. Сам монарх в церемониях не участвовал, так как находится в Лондоне, где у него запланированы встречи с генеральным секретарём Содружества Патрисией Скотланд и послами 15 стран.

Председатель геральдической палаты Шотландии Джозеф Морроу на Парламентской площади зачитал прокламацию в Эдинбурге, после чего был произведен 21 залп из артиллерийских орудий. В Уэльсе на английском и валлийском языках прокламацию озвучили глава геральдической палаты Том Ллойд и лорд-наместник региона Морфидд Мередит.

В североирландском графстве Даун (замок Хиллсборо) новый британский монарх был провозглашен главой геральдической палаты Северной Ирландии Робертом Ноэлом. После этого был дан артиллерийский салют и исполнен национальный гимн Соединенного Королевства.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.

10 сентября совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлбии.