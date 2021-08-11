Карантин на границе с Китаем спровоцировал драки среди водителей фур

Очереди из сотен фур скапливаются на российско-китайской границе из-за усиления коронавирусных ограничений со стороны Китая. Дело даже доходит до драк среди водителей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Машины пытаются в эту очередь прорваться, объезжая по полю или по встречной полосе. В очереди возникают конфликты, прежде всего между водителями Забайкальского края и Бурятии и дальнобойщиками из других регионов. Порой доходит до драк за порядок заезда, — рассказал журналистам руководитель направления автоперевозок компании «Траско» Максим Игнатов.

Журналисты отмечают, что из-за усиления эпидемиологических мер дальнобойщики не могут нормально переехать через пограничный пункт Забайкальск — Манчжурия. В среднем машины стоят на границе по неделе. Это продолжается с мая.

Проезд большегрузов осуществляется следующим образом: китайский грузоотправитель подаёт заявку в электронную очередь, проезд фуры осуществляется после того, как эта очередь дойдёт. В настоящее время существует квота на проезд — 100 машин в сутки. Физически таможенный пункт может обработать проезд лишь 80 машин. Перевозчики рассказали журналистам, что те дальнобойщики, которые не успели проехать, встают в очередь заново.

Игнатов сообщил, что одного водителя московского федерального перевозчика из-за конфликта на границе избили до бессознательного состояния и его пришлось экстренно увозить на скорой.

Скопление более двухсот фур подтвердили в Федеральной таможенной службе. Подчёркивается, что это происходит не по вине российских таможенников.

В марте таможня КНР на одну неделю приостановила приём рыбы с предприятий России. Это произошло после обнаружения коронавируса на их упаковках продуктов.