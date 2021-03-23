Китай из-за коронавируса приостановил приём рыбы с предприятий РФ

Таможня КНР на одну неделю приостановила приём импортных деклараций от трёх российских предприятий после обнаружения коронавируса на их упаковках продуктов.
Под ограничения попали «Камчатморепродукт», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» и ОАО «Южморрыбфлот»,
Нуклеиновую кислоту коронавируса специалисты выявили на упаковках в нескольких партиях замороженной кеты и минтая, доставленных из России. Ограничения должны снять после истечения названного срока.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пункты пропуска на границах РФ и Китая работают в ограниченном режиме. Во многом этому поспособствовало скопление на границах российских поездов с лесом и углём. Основные ограничения связаны с эпидемиологической ситуацией. При этом ситуация на железнодорожных пропусках заметно лучше, чем на автомобильных.