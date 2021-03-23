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Китай из-за коронавируса приостановил приём рыбы с предприятий РФ

06:48, 24 марта 2021 22
Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Таможня КНР на одну неделю приостановила приём импортных деклараций от трёх российских предприятий после обнаружения коронавируса на их упаковках продуктов.

Под ограничения попали «Камчатморепродукт», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» и ОАО «Южморрыбфлот», сообщает РИА Новости.

Нуклеиновую кислоту коронавируса специалисты выявили на упаковках в нескольких партиях замороженной кеты и минтая, доставленных из России. Ограничения должны снять после истечения названного срока.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пункты пропуска на границах РФ и Китая работают в ограниченном режиме. Во многом этому поспособствовало скопление на границах российских поездов с лесом и углём. Основные ограничения связаны с эпидемиологической ситуацией. При этом ситуация на железнодорожных пропусках заметно лучше, чем на автомобильных.

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