Китай из-за коронавируса приостановил приём рыбы с предприятий РФ

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Вьетнам зарегистрировал разработанную в РФ вакцину от нового коронавируса «Спутник V», заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Население азиатской страны — около 97 млн человек. Государство стало 56-м в мире, официально одобрившим применение препарата.

Таким образом, вещество зарегистрировано в регионах, где проживают свыше 1,5 млрд человек, отметили в ведомстве. По количеству соответствующих уведомлений от госрегуляторов «Спутник V» занимает второе место на планете, пишет РИА...