Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая заявила об угрозах ей и детям

https://static.news.ru/photo/bf6d39da-cf62-11ea-b3ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна Канопацкая/facebook.com

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая не будет проводить уличных пикетов, поскольку в её адрес и адрес детей поступают угрозы.

Как сообщает ТАСС, об этом она сообщила в социальной сети после встречи с руководством своего штаба и доверенными лицами, где обсуждалась и эта тема.

Все согласились, что с учётом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным, — написала она.

Кроме того, она сообщила, что её команда делает ставку на агитацию предприятиях, где есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность, поскольку «действующая власть» все силы сосредоточила на борьбе с инакомыслием и не сможет защитить других в уличных акциях.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов завершилась 14 июля. Центризбирком зарегистрировал пять человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, представительницы оппозиционных штабов, объединившиеся вокруг зарегистрированного кандидата на выборы Белоруссии Светланы Тихановской, прокомментировали слова действующего главы государства о том, что конституция страны написана «не под женщин». Они уверены, что Основной закон предназначен для всех.