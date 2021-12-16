18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Канцлер ФРГ прокомментировал высылку российских дипломатов из Берлина

Канцлер ФРГ назвал правильной высылку дипломатов после приговора по делу Хангошвили
12:10, 16 декабря 2021
Канцлер ФРГ прокомментировал высылку российских дипломатов из Берлина Олаф Шольц Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решением высылку российских дипломатов из Берлина после приговора суда по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. По его словам, приговор является чётким указанием на недопустимость подобных действий, пишет РИА Новости.

Поэтому абсолютно верно, что министр иностранных дел отреагировала чётким ответом, — заявил он перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе.

Ранее Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине в августе 2019 года. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено по заказу российских властей.

Полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал этот вердикт «необъективным, политически мотивированным решением, серьёзно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения».

После этого Берлин объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства: глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что вызвала для беседы посла России. В свою очередь МИД Росcии анонсировал ответные меры на высылку дипломатов: представитель МИД Мария Захарова также назвала решение политизированным и далёким от законности.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео