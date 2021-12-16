Канцлер ФРГ прокомментировал высылку российских дипломатов из Берлина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решением высылку российских дипломатов из Берлина после приговора суда по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. По его словам, приговор является чётким указанием на недопустимость подобных действий, пишет РИА Новости.

Поэтому абсолютно верно, что министр иностранных дел отреагировала чётким ответом, — заявил он перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе.

Ранее Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине в августе 2019 года. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено по заказу российских властей.

Полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал этот вердикт «необъективным, политически мотивированным решением, серьёзно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения».

После этого Берлин объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства: глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что вызвала для беседы посла России. В свою очередь МИД Росcии анонсировал ответные меры на высылку дипломатов: представитель МИД Мария Захарова также назвала решение политизированным и далёким от законности.