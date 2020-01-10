https://static.news.ru/photo/f5b37696-338e-11ea-a63e-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц и Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

В настоящее время Соединённые Штаты Америки стали для стран мира непредсказуемым партнёром. Соотношение сил на международной арене меняется. С таким заявлением в пятницу, 10 января, выступил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, Штаты по-прежнему остаются сильнейшей в экономическом и военном смысле страной в мире. Также свои амбиции в указанных сферах демонстрирует Китай. Однако, подчёркивает Курц, азиатское государство опирается на принципиально иную основу ценностей и государственную систему.

Также канцлер Австрии высказался по поводу отношений Европы и РФ.

Россия, наш крупнейший сосед на Востоке, вновь находится на этапе, при котором напряжённости между Европой и Россией в последнее время не сократились, а, скорее, увеличились, — цитирует ТАСС Себастьяна Курца.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил канцлера Австрии Себастьяна Курца с вступлением в должность.