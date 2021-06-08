Канадский водитель намеренно сбил семью мусульман

Мужчину, подозреваемого в наезде на семью мусульман, задержала полиция канадского города Лондон, провинция Онтарио. Об этом сообщает телеканал CBC.
По данным СМИ,
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 6 июня, в канадском городе Лондон. Мужчина на пикапе наехал на семью мусульман. В результате наезда погибли четверо из пяти членов семьи в возрасте от 15 до 74 лет. Девятилетний ребёнок в настоящее время находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Ранее власти канадской провинции Нью-Брансуик заявили о вспышке неизвестной болезни, из-за которой у пациентов развивается прогрессирующее слабоумие и психические проявления, а также реакции, свойственные потере контроля над телом головного и спинного мозга