Канадский водитель намеренно сбил семью мусульман

https://static.news.ru/photo/3429ea80-cfb7-11ea-a451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчину, подозреваемого в наезде на семью мусульман, задержала полиция канадского города Лондон, провинция Онтарио. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным СМИ, задержанный — 20-летний местный житель Натаниэль Вельтман. Его обвиняют в четырёх убийствах и одной попытке убийства. Молодому человеку также будет инкриминирован терроризм, если правоохранители докажут, что он действовал по причине ненависти к конкретной социальной группе.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 6 июня, в канадском городе Лондон. Мужчина на пикапе наехал на семью мусульман. В результате наезда погибли четверо из пяти членов семьи в возрасте от 15 до 74 лет. Девятилетний ребёнок в настоящее время находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее власти канадской провинции Нью-Брансуик заявили о вспышке неизвестной болезни, из-за которой у пациентов развивается прогрессирующее слабоумие и психические проявления, а также реакции, свойственные потере контроля над телом головного и спинного мозга