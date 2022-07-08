Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Власти Канады ввели санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте канадского правительства. Под рестрикции также попали Роскомнадзор, некоторые СМИ и 29 физлиц из РФ, в числе которых официальный представитель МИД Мария Захарова, глава международного отдела Russia Today Армен Гаспарян, бессменная ведущая программы «Время» Екатерина Андреева. Кроме того, Оттава ввела запрет на импорт золота из РФ и ряд изделий из него.

Канада вводит санкции против 29 спонсируемых государством агентов по дезинформации и пропаганде и 15 организаций, контролируемых или принадлежащих российскому правительству и участвующих в усилиях по дезинформации, — говорится в сообщении.

Под рестрикции попали также агентства ТАСС, Regnum, Первый канал, RT, НТВ, ВГТРК и другие российские СМИ.

Ранее сообщалось, что власти Литвы предложили включить патриарха Кирилла в санкционные списки. В качестве основания для этого называлось то, что предстоятель РПЦ является «одним из главных сторонников» спецоперации.

Представители РПЦ, в свою очередь, назвали недопустимыми санкции Евросоюза в отношении патриарха. В организации подчеркнули, что нельзя переводить политическое противостояние в религиозную сферу.

Позже персоной нон грата патриарха всея Руси объявили в Великобритании. Его внесли в санкционный список из-за открытой поддержки действий Кремля в конфликте на Украине.