Канада вернёт Германии турбину для газопровода «Северный поток» Reuters: власти Канады пообещали вернуть ФРГ турбину для газопровода «Северный поток»

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Оттава передаст Берлину задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России турбину производства концерна Siemens для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона. Одновременно с этим, по данным агентства, власти страны намерены усилить ограничительные меры против РФ.

Как сообщает Reuters, власти Канады объявили о намерении расширить ограничительные меры против российских нефтяного, газового и химического секторов. По словам главы МИД страны Мелани Жоли, ограничения коснутся наземного и трубопроводного транспорта, производства металлов, траспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования.

Накануне агентство сообщило, что власти Канады приняли положительное решение в вопросе возвращения турбины для газопровода «Северный поток». Канада передаст турбины немецкой стороне, после чего она будет передана «Газпрому». В материале агентства указано, что Оттава смогла избежать нарушения своих санкций против России.

Ранее власти Украины попросили Канаду не передавать России турбину для газопровода «Северный поток». Как утверждают в Киеве, передача турбины, которая в настоящее время находится в канадском Монреале на ремонте, станет нарушением санкций в отношении России.

В настоящее время газопровод «Северный поток», который остаётся главным маршрутом поставок голубого топлива из РФ в ФРГ, используется лишь на 40% мощности. В июне «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве настаивают, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде. Оттава не возвращает их Берлину из-за санкций, введённых против РФ. При этом немецкие политики опасаются, что техническая пауза может превратиться в «политическую», но российская сторона заявила об отсутствии опасений на этот счёт.