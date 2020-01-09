https://static.news.ru/photo/8dda3ba0-337e-11ea-b68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammadreza Abbasi/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский договорились о сотрудничестве в расследовании авикатастрофы в небе над Тегераном. Телефонные переговоры политики провели в ночь на 10 января.

Они согласились тесно сотрудничать с тем, чтобы обеспечить проведение тщательного расследования по установлению причин катастрофы. Премьер-министр также сообщил о готовности Канады предоставить экспертную помощь в проведении расследования, — сообщила пресс-служба канадского премьера.

9 января Джастин Трюдо заявил, что пассажирский Boeing 737 был, вероятно, непреднамеренно, сбит ракетой «земля — воздух», выпущенной с территории Ирана. Такую информацию ему представили разведывательные службы. С аналогичным заявлением выступил и премьер Великобритании Борис Джонсон. Кроме того, американские СМИ со ссылкой на несколько источников сообщили, что этой версии придерживаются и спецслужбы США. Президент Дональд Трамп также публично высказал личное предположение об именно таком характере катастрофы.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел аварию рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Украина направила своих специалистов на место катастрофы и создала комиссию по расследованию ЧП.

Авиаперевозчик заявил, что лайнер был под управлением опытных пилотов. Судно вышло с завода в 2016 году, а последнее техническое обслуживание прошло 6 января.

Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что сейчас украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения самолёта. Часть из них не разглашается. Общественности были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Иранские авиаслужбы придерживаются версии, что украинский Boeing 737 упал из-за возгорания двигателя.

Как ранее писал NEWS.ru, 10 января Владимир Зеленский проведёт переговоры с Государственным секретарем США Майком Помпео о ходе расследования катастрофы.