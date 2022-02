Канада отправила самолёт с оружием Украине

Известно, что направленный на Украину груз, в частности, включает в себя средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения. Также правительством Канады было объявлено, что состав миссии «Объединитель» на Украине со временем будет увеличен с 200 до 400 человек.

A C-17 Globemaster departed CFB Trenton last night carrying non-lethal military equipment as part of Canada’s support to Ukraine and the extension and expansion of #OpUNIFIER , the CAF training and capacity-building mission in Ukraine. https://t.co/ZznOhHnJqS pic.twitter.com/k8tmeCGU2K