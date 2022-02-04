Канада отправила самолёт с оружием Украине

Минобороны Канады направило на Украину военно-транспортный самолёт с партией нелетального вооружения, заявили в ведомстве. Военные заявили, что Оттава «твёрдо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины». Отмечается, что вооружение предназначено для защиты Украины от угроз со стороны России. Сообщение было опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.
В рамках недавно объявленной Канадой незамедлительной поддержки Украины и расширения операции «Объединитель»... самолет канадских ВВС С-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения, — сказано в сообщении.
Известно, что направленный на Украину груз, в частности, включает в себя средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения. Также правительством Канады было объявлено, что состав миссии «Объединитель» на Украине со временем будет увеличен с 200 до 400 человек.
Ранее стало известно, что американские военные прибыли в Германию под предлогом усиления стран НАТО в Восточной Европе из-за усматриваемой Западом угрозы «вторжения» России на Украину. Задача прибывших военнослужащих заключается в развёртывании командного пункта в Висбадене.