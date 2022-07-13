​Канада продолжит ремонтировать турбины «Северного потока» Канада разрешила ремонтировать на своем заводе другие турбины «Северного потока»

Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Завод по производству газовых турбин

Решение правительства Канады ремонтировать на своей территории турбины газопровода «Северный поток» охватывает двухлетний период и позволяет импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования, сообщает канадская газета The Globe and Mail. Таким образом, решение распространяется не только на одну турбину, которая не вернулась в Россию с капитального ремонта на заводе в Монреале, но и на другие двигатели магистрали.

Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Непрямой маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции, — пишет издание.

Ранее стало известно, что Оттава передаст Берлину турбину производства концерна Siemens для газопровода «Северный поток», задержанную после ремонта из-за антироссийских санкций. При этом канадские власти намерены усилить ограничительные меры против РФ.

До этого в «Газпроме» сообщили, что компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» были ограничены.