Новозеландскому стрелку Брентону Тарранту, расстрелявшему более 50 человек в мечетях Крайстчёрча, удалось отправить письмо в Россию из тюрьмы. Его послание с предсказанием «великого конфликта» было опубликовано на форуме 4chan. Руководство тюрьмы признало, что допустило ошибку, позволив террористу распространить свои экстремистские взгляды. Между тем Таррант — не единственный заключённый радикал, который, прикрываясь правами человека, оборачивает мягкость тюремного режима в свою пользу.

Брентон Таррант в данный момент ожидает суда по делу о массовом расстреле посетителей мечетей в Крайстчёрче, который намечен на следующий год. Как и другим заключённым новозеландских тюрем, ему разрешено посылать и получать письма. Руководство исправительного учреждения имеет право проверять содержание корреспонденций, и, как утверждается, делало это с другими письмами Тарранта. Но в этом нашумевшем случае то ли ничего подозрительного оно не заметило, то ли решило не проверять.

Письмо было адресовано некому Алану из России. Большая часть его посвящена воспоминаниям террориста о поездке в нашу страну в 2015 году. Однако там содержится и призыв готовиться к «великому конфликту», под которым Таррант, очевидно, подразумевает противостояние христианской и мусульманской цивилизаций. Фотографии написанного от руки послания были опубликованы 4 июля на форуме 4chan, известном терпимостью к ультраправым взглядам. Широкая общественность обнаружила его только в середине августа и тут же возмутилась просчётом руководства исправительного учреждения.

Sanka Vidanagama/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мы признаём, что это письмо должно было быть изъято, — сообщил официальный представитель Департамента исправительных учреждений Новой Зеландии. — Мы внесли изменения в правила обращения с письмами заключённых, чтобы убедиться, что этот процесс настолько строг, насколько должен быть.

Ошибка тюремщиков Тарранта выглядит ещё более грубой, учитывая, что ранее к ним приезжали консультанты из норвежской тюрьмы, где содержится другой массовый убийца-нацист — Андерс Брейвик. Но обращаться с Брейвиком в Норвегии тоже научились не сразу.

В первые годы заключения Брейвик невероятно активно строчил письма. В 2012 году он планировал создать организацию «Консервативное революционное движение» из примерно 50 ультраправых активистов по всей Европе, которым и были адресованы его многочисленные послания. Кроме того, преступник проводил по 8-10 часов в день за написанием трёх книг: о событиях в лагере Утойя, идеологической основе своего теракта и взглядах на будущее.

После перевода в другую тюрьму правила его содержания ужесточили. Тюремный персонал досматривает всё, что он пишет, и изымает подозрительные корреспонденции. Ему также запрещён выход в Интернет и общение с другими заключёнными. В 2016 году Брейвик, посчитав это «нечеловеческим обращением», подал иск на тюремное начальство. Суд по этому делу стал для него настоящим бенефисом: убийца «кинул зигу» в зале суда, фотографы защёлкали вспышками, и фотографии Брейвика с гордо вытянутой рукой разошлись по мировым СМИ. Во время процесса террорист утверждал, что из 300 его писем тюремщики не конфисковали только пять.

Андерс Брейвик Alexander Widding/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иск Брейвика был частично удовлетворён, хотя в условиях содержания убийцы почти ничего не изменилось — суд признал конфискацию писем обоснованной.

Условия содержания Брейвика нередко характеризовали как «курортные». Ему действительно предоставлена трёхкомнатная камера, телевизор с игровой приставкой и даже возможность получить дистанционное образование. В хобби и увлечениях норвежских заключённых никто не ограничивает: сообщалось, что Брейвик однажды смастерил пряничный домик для тюремного конкурса. Хотя у подобной системы обращения с убийцами много противников, норвежские власти хвастаются, что у них один из самых низких уровней рецидива — только 20% бывших заключённых возвращаются за решётку.

Террористам в США такая роскошь, конечно, не положена. Так, устроивший теракт на Бостонском марафоне Джохар Царнаев, ожидая приведения в исполнение смертного приговора, содержится в строжайших условиях. Он может общаться только с членами семьи, посылать только одно письмо в неделю, а его прогулки ограничиваются очень маленьким закрытым двориком.

Эксперты из Соединённого Королевства считают, что обвинённых по экстремистским статьям нужно изолировать от других арестантов, иначе тюрьмы станут рассадниками радикальной идеологии. Сегодня примерно 700 британских заключённых считаются идеологически опасными для своих сокамерников, но всё же содержатся на общих условиях в переполненных тюрьмах.