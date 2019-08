На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что крымские татары — важный элемент отношений между Турцией и Украиной, и сам он хотел бы решить крымскотатарский вопрос. Высказался лидер республики и о судьбе оспариваемого Киевом полуострова.

#Breaking | Turkey did not, will not accept illegal annexation of Crimea: Erdogan