Как добраться до Индии? Сложности международного коридора Север — Юг Сможет ли МТК Север — Юг заработать уже в 2023 году, если еще не взорваны скалы на пути

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На фоне антироссийских санкций «окно в Европу» с каждым днем прикрывается все больше. Москва тем временем ищет себе новых союзников, которые помогут ей преодолеть ограничения во внешней торговле. На этом фоне в России все больше внимания уделяют запуску международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг протяженностью 7,2 тыс. км, который должен в идеале соединить Санкт-Петербург и Мумбаи. Хотя соглашение о создании этого маршрута было подписано РФ, Ираном и Индией еще лет двадцать назад, до сих пор он был не особо востребован, а планы оставались на бумаге. Но теперь представители правительств России, Азербайджана и Ирана хотят уже в ближайшие недели собраться для обсуждения процесса строительства коридора — его создание планируют завершить в следующем году. NEWS.ru постарался прояснить детали создания МТК Север — Юг и выяснить, действительно ли этот транспортный коридор как единая система может заработать уже в 2023году.

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Три варианта

Ранее создание коридора Север — Юг затормозилось из-за жестких антииранских санкций. В частности, в 2020 году ОАО «РЖД» прекратило реализацию своих проектов на территории Исламской Республики из-за опасений оказаться под этими же санкциями. Но теперь Москва оказалась под рекордным числом ограничительных мер, да и само ОАО «РЖД» тоже под санкциями, поэтому им уже не страшно возобновить контакты с Тегераном. Тем более что экономические показатели дают надежду на большой потенциал сотрудничества. Товарооборот между Россией и Ираном за этот год увеличился на 81% и составил $4 млрд (в прошлом году показатели колебались от $1,5 до $2 млрд). Поэтому страны пытаются довести дело до конца и поскорее запустить новые коммуникации, привлекая партнеров.

Все страны равноправны и равноценны в работе по созданию в коридоре условий, привлекательных для грузовладельцев. По железнодорожной составляющей коридора созданы соответствующие рабочие группы с участием представителей национальных железнодорожных компаний и уполномоченных логистических операторов Азербайджана, Белоруссии Индии, Ирана и России для западного маршрута и Казахстана, России и Туркменистана — для восточного, — отметили в пресс-службе департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества ОАО «РЖД» в беседе с NEWS.ru.

Мультимодальный МТК Север — Юг включает использование железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и речного транспорта, пояснили NEWS.ru в международном департаменте РЖД. На сегодня прорабатываются три варианта:

Западный маршрут МТК Север — Юг пройдет через территорию Азербайджана железнодорожным и автомобильным транспортом от Баку по берегу Каспийского моря до российской Махачкалы.

В странах Центральной Азии в наследство от советского прошлого осталась очень развитая железнодорожная инфраструктура. Поэтому там пройдет восточная часть МТК Север — Юг . «Прямое железнодорожное сообщение пройдет через Казахстан, Узбекистан и Туркмению с выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничные переходы Серахс (Туркмения) — Серахс (Иран) и Акяйла (Туркмения) и, как и западная, на своем пути будет упираться в Инче Бурун, — поясняют в РЖД. — Данный маршрут дает возможность активизировать взаимодействие ЕАЭС с Индией, Ираном, а также другими странами Персидского залива и Южной Азии».

Третий вариант комбинированный: ж/д — море, через Каспий. Транскаспийский маршрут идет через российские порты Астрахань, Оля, Махачкала и порты Ирана на южном берегу Каспия — Бендер-Энзели, Ноушехр, Бендер-Амирабад. Перевозка по Каспию используется уже давно между тюркскими странами, окружающими море, а сейчас станет связующим звеном между Россией и Индией.

Фото: Hindustan Times via imago-images.de/Global Look Press

Взрывать скалы

Самый сложный западный маршрут, хотя там участок железной дороги дороги Баку — Алят двупутный и уже электрифицирован, а в настоящее время азербайджанские власти работают над модернизацией железнодорожного пути Алят — Астара протяженностью более 240 км.

Но главную роль в реализации проекта играет Иран. Однако железнодорожная инфраструктура в ИРИ не развивалась много лет из-за западных санкций, плюс планам модернизации сильно повредила пандемия. Кроме того, география Ирана очень неоднородная. В районе Решта и Мазандарана на севере страны много гор и надо убирать скалы с будущей трассы, что дорого и требует много времени.

После того как первая часть участка Казвин — Решт — Астара через территорию Ирана была сдана в эксплуатацию в начале 2019 года, строительство оставшегося отрезка застопорилось из-за санкций и ковида. Однако Москва и Баку, которые заинтересованы в скорейшем запуске коридора, теперь готовы оказать Тегерану всестороннюю поддержку, о чем заявил и российский лидер Владимир Путин во время визита в Тегеран в июле.

Есть один конкретный участок Решт — Астара. Это небольшой участок на иранской территории — 146 километров, повторяю, всего 146 километров. Российская сторона готова это сделать, — отметил Путин. — Нам нужно договориться об условиях этого строительства. Мы сейчас в общих чертах поговорили с иранскими нашими партнёрами и друзьями. Надеюсь, мы сейчас приступим к конкретной работе. Сама работа для нас интересная, это, по сути, импорт наших услуг.

Путин отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках Каспийского саммита 29 июня. Баку вместе с Россией инвестирует в строительство недостающего участка немало средств и надеется на скорейший запуск транспортного коридора. В отчете азербайджанских властей указывается, что основными приоритетами Азербайджана при развитии МТК выступают увеличение объемов транзитных перевозок, вклад в развитие внешней торговли страны, а также привлечение грузопотоков на железнодорожную линию Баку — Ахалкалаки — Карс, идущую через Грузию и стыкующуюся с МТК Север — Юг .

Особое внимание в контексте коридора Север — Юг привлекает тема трассы по Зангезурскому коридору (дорога должна соединить азербайджанский эксклав Нахичевань с основной частью Азербайджана через территорию Армении). Дело в том, что построенная при СССР железная дорога на Персидский залив шла в Иран через железнодорожный узел Джульфа в Нахичевани на границе с Ираном. Чтобы попасть в Джульфу, поезда проезжали по Закавказской железной дороге через территорию Армении. Поэтому если вопрос с участком Астара — Решт не решится в ближайшее время, то можно было бы провести маршрут через Зангезурский коридор. Однако ситуация в этом регионе непростая — Ереван препятствует проезду через Зангезурский коридор, так как считает такой проезд «нарушением территориальной целостности». Правда, Азербайджан все равно анонсировал скорую сдачу дороги в эксплуатацию.

Фото: Hindustan Times via imago-images.de/Global Look Press

Скорость, нужна скорость!

В случае с МТК Север — Юг все взаимодействие между участниками в основном пока строится на межведомственном уровне между основными странами-участниками (речь идет о России, Азербайджане и Иране), заявил в беседе с NEWS.ru замдиректора Центра постсоветских исследований Александр Караваев.

Основные темы крутятся вокруг обсуждения того, нужен ли какой-то генеральный оператор, который сможет охватить весь комплекс имеющихся задач и реализовывать продвижение товарных потоков в рамках единого управления, — отметил Караваев. — Пока эти согласования не привели к какому четкому результату. Но все оглядываются на возможности РЖД как главной компании, способной проводить инвестиции, решать важные технические вопросы и направлять работу в нужное русло. Сегодня в формировании МТК Север — Юг существует много элементов, которые не до конца отрегулированы и решены и складываются в довольно большой пакет задач.

Из-за отсутствия единого оператора возникают сложности с расчетом точной скорости и точности прохождения грузов, отмечает Караваев. Изначально Север — Юг должен был стать более дешевой и короткой альтернативой пути через Суэцкий канал, который подразумевал отправку грузов через Ближний Восток в европейские страны. То есть главное достоинство МТК Север — Юг скорость доставки.

На тестовых прогонах в 2021–2022 годах на обоих маршрутах было достигнуто общее время следования от России до Индии — 30–32 суток, ведется работа над его сокращением. Этот показатель зависит от слаженности работы железнодорожников стран — участников каждого из маршрутов, времени на прохождение пограничных формальностей, а также времени на перегрузку или перестановку вагонов на стыке колей 1435/1520 мм, перегрузку в портах и так далее, — отметили в пресс-службе РЖД.

Если через Суэцкий канал грузы из Мумбая в Санкт-Петербург шли от 30 до 45 суток, то по МТК Север — Юг сроки доставки — 15–24 дня, а по восточной части маршрута — 15–18 дней. Стороны работают над сокращением сроков доставки и максимальным облегчением таможенного контроля. Такие меры важны для перевозки скоропортящихся продуктов, в частности продуктов питания. Речь идет не о модернизации дорог, а об использовании существующей инфраструктуры. Иногда грузы проходят таможенный контроль по упрощенной схеме без каких-либо дополнительных осмотров, однако такие тестовые варианты должны перейти в повседневную практику, чтобы избежать вопросов со скоростью прохождения грузов, отметил Караваев.

Особо важную роль в функционировании Севера — Юга должны играть логистические хабы в точках развязок нескольких маршрутов, так как коридор включает инфраструктуру железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. Но этот вопрос не был даже обозначен в ходе обсуждения МТК, рассказал Караваев.

Понятно, что сначала будут развиваться приграничные хабы. К примеру, крупный хаб образовался на границе Азербайджана и Ирана в городе Астара. Азербайджанцы взяли в долгосрочную аренду территорию иранской Астары и продлили часть своей дороги через протекающую там реку до участка, где построили новый склад, который впоследствии превратился в хаб, — сказал эксперт.

Несправедливо игнорируется передвижение грузов по автомобильному сообщению, полагает Караваев. Хотя, по его словам, эти участки коридора будут оставаться достаточно существенными, даже когда железнодорожное сообщение до иранских портов заработает в полную силу. Автотранспорт — это удобно, предприятие собирает контейнер и просто передает перевозчику. По данным эксперта, в Азербайджане таких перевозчиков — от компаний до частных владельцев одной-двух фур — набирается больше двух сотен. Но крупных перевозчиков, которые могут всерьез заняться этими вопросами, нет.

Фото: Hindustan Times via imago-images.de/Global Look Press

Философия коридора

Коридор «Пояс и путь» несет, как принято считать, цивилизационную нагрузку, помогая осваивать и развивать отдаленные бедные регионы. В МТК Север — Юг такая философия пока отсутствует и это очень серьезный пробел, считает Караваев.

Понятно, что концептуализация зачастую представляет собой просто красивые формулировки. Тем не менее это очень важно для того, чтобы правильно преподнести проект, вдохнуть в него жизнь. Люди должны понимать, в чем положительная роль коридора с точки зрения нашего сближения и развития и межкультурного диалога, помимо экономических элементов. «Пояс и путь» предполагает не только строительство отлаженной инфраструктуры, но и формирование цепочек промышленных центров. У меня идея концептуализировать МТК Север —​ Юг как взаимодействие промышленных парков и свободных экономических зон. Так мы можем, не подражая китайцам, продвигать эту тему, — отметил эксперт.

Актуальность МТК Север — Юг резко возросла в последнее время, особенно после начала спецоперации. Но пока проблем с запуском маршрута остается довольно много. Реализация проекта сейчас — невыполненное домашнее задание с прошлых лет. Плюс попытки поскорее открыть Север — Юг раздражает Запад, так как он может стать альтернативой европейским транспортным проектам. Впрочем, на Западе считают, что коридор не получится запустить из-за многочисленных санкций в отношении Ирана и России. Но страны — инициаторы нового МТК обещают, что он будет открыт уже в следующем году.