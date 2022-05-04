Кадыров вызвал на поле боя командира боевиков на «Азовстали» в Мариуполе

Рамзан Кадыров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к командиру неонацистов «Азова» (против боевиков которого возбуждено уголовное дело) и призвал его выйти из подвалов «Азовстали» и показать себя на поле боя. Видеоролик с обращением глава республики опубликовал в своём Telegram-канале.

Обращаюсь к командиру Азов, который находится в бункере «Азовстали». Не стыдно тебе держать больных, женщин, стариков? Выйди на поле, давай покажи себя. Закончим раз и навсегда! — обратился к командиру неонацистов Кадыров.

Российский политик отметил, что по его данным, в бункерах «Азовстали» скрываются более 150 мирных жителей и 170 раненых. Источник информации о числе людей Кадыров не уточнил.

Я, чтобы ребёнок не заплакал, всё сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей... У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время, — обратился к командиру боевиков глава Чеченской республики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что второй этап спецоперации следует проводить не только на территории республик Донбасса, но и по всей Украине. Это позволит прекратить беспорядки.