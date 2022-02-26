Кабмин Германии: из SWIFT исключат российские банки, попавшие под санкции

Пресс-служба правительства ФРГ пояснила, как будут действовать санкции в отношении России, которые затронут международную систему SWIFT. Из неё исключат все банки РФ, которые уже попали под санкции Запада, при этом «чёрный» список финансовых организаций ещё может быть расширен, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что такое решение было принято на переговорах лидеров Запада, которые прошли вечером 26 февраля и были посвящены реакции на спецоперацию России на Украине. Их участниками были представители США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, а также Европейской комиссии.

Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность, — пояснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Париж приготовил новый пакет ограничений против Москвы из-за её спецоперации на Украине. Санкции касаются и SWIFT. Усилить экономическое и финансовое давление на Москву призвал президент Франции Эммануэль Макрон. На заседании совета обороны страны он рассказал, что меры необходимо принимать «в координации с европейцами и американцами».