https://static.news.ru/photo/2f104d5a-1cde-11ea-a08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: nejm.org

В турецкую клинику поступила 69-летняя женщина с необычными симптомами ревматоидного артрита. Её пальцы выдвигались, как подзорная труба.

Женщина не могла сгибать отдельные пальцы и сжимать кулак. Кисти женщины были вывернуты наружу, а суставы на ощупь были мягкими и опухшими. Сами пальцы были заметно укорочены, но если потянуть за концевую фалангу, они удлинялись. Рентгеновские снимки выявили следы разрушения костей кисти. Они стали короче, но кожа и связки остались прежних размеров, что и привело к телескопическому эффекту. Случай описан в журнале The New England Journal of Medicine.

Пациентке были назначены иммуносупрессорные препараты, снижающие боль и отёки.

Ревматоидный артрит — это аутоиммунная болезнь, вызывающая хроническое воспаление в суставах и постепенно разрушающая их.

