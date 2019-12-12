В турецкую клинику поступила 69-летняя женщина с необычными симптомами ревматоидного артрита. Её пальцы выдвигались, как подзорная труба.
Женщина не могла сгибать отдельные пальцы и сжимать кулак. Кисти женщины были вывернуты наружу, а суставы на ощупь были мягкими и опухшими. Сами пальцы были заметно укорочены, но если потянуть за концевую фалангу, они удлинялись. Рентгеновские снимки выявили следы разрушения костей кисти. Они стали короче, но кожа и связки остались прежних размеров, что и привело к телескопическому эффекту. Случай
Пациентке были назначены иммуносупрессорные препараты, снижающие боль и отёки.
Ревматоидный артрит — это аутоиммунная болезнь, вызывающая хроническое воспаление в суставах и постепенно разрушающая их.
Ранее NEWS.ru писал о необычной операции, которую провели врачи в Великобритании. Они удалили язык у пациентки и тут же нарастили новый из мышц руки. Такую манипуляцию пришлось провести, чтобы спасти умирающую от рака женщину.
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