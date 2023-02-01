В ФРГ назвали позицию президента Бразилии по Украине пощечиной Шольцу Junge Welt: позиция президента Бразилии по Украине стала пощечиной Шольцу

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц, Лула да Силва

Позиция бразильского лидера Лулы да Силвы по вопросу военной помощи Украине и отношениям с Россией стала пощечиной для канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет Junge Welt. Да Силва подчеркнул, что Бразилия, будучи мирной страной, выступает за переговоры между Киевом и Москвой и не станет снабжать Украину оружием.

«Бразилия — страна мира», — заявил Лула — и это означает обратное: Германия, которая так любила изображать из себя мирную державу, сегодня находится в состоянии войны, — говорится в публикации.

Как пишет издание, Бразилия имеет в своем арсенале боеприпасы для танка «Гепард», приобретенного для охраны стадионов во время ЧМ по футболу 2014 года. Однако поставлять их на Украину не будет, поскольку не намерена участвовать в данном конфликте.

Кроме того, власти Бразилии отказываются выступать с критикой в адрес России. Напротив, они позиционируют себя между РФ и Западом «как самостоятельный полюс силы».

Ранее сообщалось, что позицию, аналогичную бразильской, по вопросу военной помощи Украине выразил президент Аргентины Альберто Фернандес. В ходе совместной пресс-конференции с Шольцем он заявил, что ни его страна, ни ее соседи по Латинской Америке не рассматривают возможности поставок оружия Киеву.

В Европе отказались помогать оружием Украине Австрия и Венгрия. В Будапеште свое решение объяснили желанием избежать дальнейшей эскалации конфликта, а в Вене напомнили о своем нейтралитете.