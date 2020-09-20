Известный адвокат Павел Ребёнок убит в Латвии

Известный латвийский адвокат Павел Ребёнок найден мёртвым в своём доме. Он был убит в ночь на 20 сентября.
Первым о случившемся сообщил друг убитого — юрист Мартиньш Криекис в Twitter. Он утверждает, что накануне вечером Ребёнок приезжал к нему в гости и домой вернулся поздней ночью.
Тому, что мы видим — я не верю, что это убийство во время ограбления. Это убийство было совершено с определённой целью, — написал юрист в микроблоге.
Криекис рассказал журналистам, что адвоката убили с применением физической силы. За поимку убийцы он
Возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет сразу несколько версий преступления. Министр внутренних дел республики Сандис Гиргенселу заверил, что его сотрудники уделят особое внимание делу, «чтобы Латвия не вернулась к преступным методам 90-х годов».
В связи с убийством адвоката госполиция всю ночь работала в усиленном режиме и продолжает это делать. Долг полиции — как можно скорее раскрыть это преступление, и это станет проверкой профессионализма правоохранительных органов, — сказал Гиргенс.
Павел Ребёнок родился 4 августа 1980 года. Он окончил Латвийскую морскую академию по специальности «менеджмент судов», а также юридический факультет Латвийского университета.
В 2003 году Ребёнок был внештатным советником премьер-министра Эйнарса Репше по морским и портовым вопросам, затем стал советником министра финансов по вопросам Вентспилсского порта. С сентября 2018 года по апрель 2019 года Ребёнок был председателем наблюдательного совета АО Olainfarm, а в феврале 2019 года стал членом правления Управления Рижского свободного порта. Кроме того, с июня по июль 2019 года он был председателем наблюдательного совета Latvenergo AS.
Как NEWS.ru писал, что один из соратников Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, заявил, что не верит в версию самоубийства активиста. По его словам, активист строил планы на несколько месяцев вперёд и не собирался умирать в челябинской тюрьме.
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