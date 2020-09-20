Известный адвокат Павел Ребёнок убит в Латвии

https://static.news.ru/photo/441b8a94-fb3f-11ea-8fe1-fa163e074e61_660.jpg Павел Ребенок Фото: Pavels Rebenoks/facebook.com

Известный латвийский адвокат Павел Ребёнок найден мёртвым в своём доме. Он был убит в ночь на 20 сентября.

Первым о случившемся сообщил друг убитого — юрист Мартиньш Криекис в Twitter. Он утверждает, что накануне вечером Ребёнок приезжал к нему в гости и домой вернулся поздней ночью.

Тому, что мы видим — я не верю, что это убийство во время ограбления. Это убийство было совершено с определённой целью, — написал юрист в микроблоге.

Криекис рассказал журналистам, что адвоката убили с применением физической силы. За поимку убийцы он объявил вознаграждение в 20 000 евро.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет сразу несколько версий преступления. Министр внутренних дел республики Сандис Гиргенселу заверил, что его сотрудники уделят особое внимание делу, «чтобы Латвия не вернулась к преступным методам 90-х годов».

В связи с убийством адвоката госполиция всю ночь работала в усиленном режиме и продолжает это делать. Долг полиции — как можно скорее раскрыть это преступление, и это станет проверкой профессионализма правоохранительных органов, — сказал Гиргенс.

Павел Ребёнок родился 4 августа 1980 года. Он окончил Латвийскую морскую академию по специальности «менеджмент судов», а также юридический факультет Латвийского университета.

В 2003 году Ребёнок был внештатным советником премьер-министра Эйнарса Репше по морским и портовым вопросам, затем стал советником министра финансов по вопросам Вентспилсского порта. С сентября 2018 года по апрель 2019 года Ребёнок был председателем наблюдательного совета АО Olainfarm, а в феврале 2019 года стал членом правления Управления Рижского свободного порта. Кроме того, с июня по июль 2019 года он был председателем наблюдательного совета Latvenergo AS.

Как NEWS.ru писал, что один из соратников Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, заявил, что не верит в версию самоубийства активиста. По его словам, активист строил планы на несколько месяцев вперёд и не собирался умирать в челябинской тюрьме.