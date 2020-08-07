Взрыв в Бейруте неизбежно становится элементом политики. Как заявил президент Ливана Мишель Аун, пока доподлинно не установлены причины трагедии в столичном порту, версия нападения или вмешательства внешних сил не исключается. В это время Израиль уже пытается использовать ситуацию вокруг взрыва в Бейруте в своих интересах, чтобы лишить ливанскую военно-политическую организацию «Хезболла» позиций в других регионах мира. Это следует из встречи, которую провёл глава израильского МИД Габи Ашкенази с послами стран Латинской Америки.

Заявление о возможном вмешательстве внешних сил Аун сделал 7 августа, комментируя ход расследования.

Причина взрыва ещё не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты или бомбы, или другой деятельности, — отметил президент Ливана.

Сосед Ливана — Израиль — в первые часы после трагедии отверг версии, согласно которым она могла быть результатом его удара. Тем не менее на фоне бейрутского взрыва израильская дипломатия начала активную «игру» против «Хезболлы». Так произошло, например, на встрече Ашкенази с главами латиноамериканских дипмиссий, которая состоялась накануне. Министр заявил о необходимости всеобщей борьбы с терроризмом.

Лучший способ сделать это — ввести санкции против «Хезболлы», — заявил шеф израильской дипломатии. — Некоторые из ваших стран уже пострадали от этой организации. Есть шанс изменить это и объявить «Хезболлу» вне закона. Мы будем признательны, если увидим прогресс в этом вопросе со странами Латинской Америки.

Ашкенази не стал открыто политизировать тему взрыва в Бейруте, однако объяснил, почему еврейское государство приняло решение предложить свою помощь Ливану, с которым у него не самые безоблачные отношения.

Мы проводим различие между «Хезболлой» и ливанским народом, и именно поэтому правительство Израиля и министерство обороны предлагали ливанскому народу любую гуманитарную помощь, в которой он нуждался, — по международным каналам, в Израиле или Ливане, — пояснил Ашкенази.

Тема присутствия «Хезболлы» в Южной Америке поднимается экспертами и политиками давно. Движение подозревают в значительном влиянии в Бразилии, Аргентине, Парагвае и Венесуэле. Официально «партия Аллаха» успела попасть под запрет в Аргентине, Колумбии, Гондурасе и Гватемале. Некоторые эксперты считают, что угроза «Хезболлы» в Латинской Америке преувеличена из-за отсутствия у неё организованной структуры, однако это не отменяет того, что организация получает средства из этого региона за счёт банальной контрабанды или торговли наркотиками.

Marwan Naamani/Global Look Press

По словам Эмануэля Оттоленги, старшего научного сотрудника вашингтонского аналитического центра Фонд защиты демократии, такие страны как Аргентина, Бразилия и Парагвай имеют одну из крупнейших шиитских ливанских диаспор в Латинской Америке. Это всего лишь миниатюрная версия того, что «партия Аллаха» делает в Ливане, убеждён эксперт.

Деятельность «Хезболлы» связана в том числе и со взрывчатыми веществами. Несмотря на то, что «партии Аллаха» пока официально не приписывают никакого отношения к использованию в бейрутском порту сдетонировавшего нитрата аммония, она довольно активно применяет это вещество в своих целях в разных уголках планеты.