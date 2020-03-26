https://static.news.ru/photo/081a2fac-6ee3-11ea-ba87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/ Global Look Press

Власти Израиля объявили о готовности к полной блокаде страны, если ситуация с коронавирусом не улучшится в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Обращение премьера транслировали все израильские телеканалы.

Шаги, которые мы предприняли в Израиле, предпринимаются во всем мире, однако их недостаточно, потому что число заболевших коронавирусом удваивается каждые три дня. Ещё через две недели у нас могут быть тысячи больных, многие из которых будут находиться на грани смерти, — сказал Нетаньяху.

По его слова, если тенденция к улучшению ситуации не наступит, то у властей не останется иного выбора кроме блокады, обеспечения насущных потребностей, таких как еда и медикаменты.

Это вопрос нескольких дней, — добавил премьер.

Власти страны уже готовят все необходимые меры для введения полной изоляции. Нетаньяху призвал на время кризиса отложить все политические разногласия и создать правительство национального единства.

На сегодня число пациентов с подтверждённым коронавирусом достигло в Израиле 2 369 человек, пятеро умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция Иерусалима совместно с церковным руководством приняла решение о закрытии храма Воскресения Христова (известен как храм Гроба Господня). Причиной стало распространение коронавируса.