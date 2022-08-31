От Байдена до Меркель: как мировые лидеры отреагировали на уход Горбачева В США и Европе «с большой грустью» восприняли известие о смерти первого президента СССР

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Борис Горбачев

Мировые лидеры на Западе выразили слова скорби в связи с кончиной первого президента СССР, отца перестройки и гласности и лауреата Нобелевской премии мира Михаила Горбачева. Большинство сходятся в том, что политик «изменил ход истории».

На сайте Белого дома опубликовано специальное заявление президента США Джо Байдена.

Когда он пришел к власти, холодная война продолжалась почти 40 лет, а коммунизм — еще дольше, с разрушительными последствиями. Мало у кого из высокопоставленных советских чиновников хватило смелости признать, что все должно измениться. Будучи членом сенатского комитета по международным отношениям, я видел, как он делал это и многое другое. Будучи лидером СССР, он работал вместе с президентом Рейганом над сокращением ядерных арсеналов наших двух стран, к облегчению людей во всем мире, молившихся о прекращении гонки ядерных вооружений. После десятилетий жестоких политических репрессий он предпринял демократические реформы. Он верил в гласность (glasnost) и перестройку (perestroika) — открытость и реструктуризацию — не как в пустые слоганы, а как в путь вперед для народов Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений, — говорится в заявлении Байдена.

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press Джо Байден

Президент США называет Горбачева «редким лидером, у которого хватило воображения увидеть, что возможно другое будущее, и смелости рискнуть всей своей карьерой ради достижения этого будущего».

Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей. <...> Когда господин Горбачев посетил Белый дом в 2009 году, мы с ним долго говорили о продолжающейся работе наших стран по сокращению ядерных арсеналов США и России. Было легко понять, почему так много людей по всему миру относились к нему с таким уважением. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также людям во всем мире, которые извлекли пользу из его веры в лучший мир, — заключил Байден.

На смерть Горбачева отозвались и европейские политики. Олаф Шольц, канцлер Германии, которая исторически благодарна генсеку и экс-президенту СССР за вывод Группы войск, подтвердил, что немцы всегда будут об этом помнить.

Мы не забудем, что перестройка сделала возможным, что в России была предпринята попытка установить демократию, что демократия и свобода стали возможны в Европе, Германия объединилась, а железный занавес пал, — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Олаф Шольц

Другие немецкие политики также написали, что Германии «есть за что быть благодарной Михаилу Горбачеву». Даже экс-канцлер Ангела Меркель, которая после ухода с поста редко дает публичные комментарии, сказала теплые слова об ушедшем экс-президенте. Она сообщила, что «с большой грустью» узнала о его кончине.

Горбачев написал всемирную историю. Он показал пример того, как один государственный деятель может изменить мир к лучшему. Без стремления бывшего генерального секретаря ЦК КПСС к гласности и перестройке мирная революция в ГДР была бы невозможна, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте офиса экс-канцлера.

Меркель признает, что до сих пор помнит то чувство страха, которое она испытала «вместе со многими другими людьми в ГДР в 1989 году». По ее словам, тогда ее соотечественники опасались, «не будут ли снова катиться танки, как в 1953 году, когда люди кричали «Мы народ» и позже «Мы один народ».

Но на этот раз, в отличие от 1953 года, танки не появились, не раздалось ни единого выстрела. Вместо этого Михаил Горбачев припечатал престарелое руководство ГДР афоризмом: «Кто приходит слишком поздно, того наказывает жизнь», — вспоминает Меркель. — Больше он не выступал против призыва народа к свободе в ГДР . Более того, он позволил объединенной Германии стать членом НАТО. Для меня незабываемы кадры его встречи с федеральным канцлером Гельмутом Колем на Кавказе в 1990 году, с которой единство Германии в мире и в свободе обрело черты досягаемости. Михаил Горбачев в корне изменил мою жизнь. Я никогда этого не забуду. Мир теряет уникального мирового лидера.

Ангела Меркель также призвала в память о его исторических достижениях «взять паузу, особенно в эти страшные недели и месяцы», боевых действий на Украине.

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press Ангела Меркель

Другой немецкий политик, ныне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Михаила Горбачева «надежным и уважаемым лидером».

Он проложил путь к свободной Европе. Мы никогда не забудем это наследие, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель выразил «соболезнования семье Михаила Горбачева, его друзьям и русскому народу».

Мои соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл путь к свободе для россиян. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю, — написал в соцсетях и президент Франции Эммануэль Макрон.

Уходящий премьер Британии Борис Джонсон также признался, что опечален известием о смерти Михаила Горбачева.