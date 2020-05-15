Из Италии вернулись все помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные

https://static.news.ru/photo/286718f2-96d8-11ea-922d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Последний борт с военнослужащими, помогавшими Италии бороться с пандемией коронавируса, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом сообщило Минобороны России.

Завершается длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 14 самолётов с российскими военными вирусологами и эпидемиологами. Они дезинфицировали пансионаты для пожилых людей в Ломбардии и принимали пациентов с коронавирусом в госпиталях Бергамо.

Ранее глава правительства Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил РФ за оказание помощи в борьбе с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, российские военные медики, покидая Италию, передали местным специалистам полевой госпиталь, который был развёрнут в Бергамо. В нём прошли лечение более 100 заразившихся коронавирусом итальянцев.