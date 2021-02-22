Итальянский мотогонщик Фаусто Грезини умер от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4c901296-75c7-11eb-baf3-96000091f725_660.jpg Фаусто Грезини Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянский пилот, дважды становившийся чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в классе 125сс, Фаусто Грезини умер от последствий коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), передаёт пресс-служба основанной им спортивной команды Gresini Racing, выступающей в MotoGP. Ему было 60 лет.

Его госпитализировали с COVID-19 ещё 27 декабря в Болонье. Юбилей он отметил 23 января 2021 года, уже находясь в лечебном учреждении. Кроме того, в минувшие выходные стало известно об уходе из жизни 71-летнего Мауро Беллуджи, становившегося чемпионом и обладателем Кубка Италии по футболу. Причиной его смерти также стали осложнения на фоне COVID-19. Во время борьбы с недугом медикам пришлось ампутировать ему ноги. Всего в Италии с начала пандемии смерть свыше 95 тысяч граждан связали с последствиями COVID-19.

Накануне заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла в Москве на 75-м году жизни. Об этом рассказала директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина. Она отметила, что в профессиональных кругах «очень огорчены» этим трагическим событием. Градова — актриса театра и кино, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Роль Светланы Волокушиной в картине «Место встречи изменить нельзя» стала последней в её кинокарьере. После этого артистка появлялась только на театральных подмостках и в телеверсиях спектаклей.

Ранее стало известно, что в возрасте 70 лет умер советский и российский актёр Театра «На Литейном» Александр Жданов. Как писал NEWS.ru, артист ушёл из жизни в Санкт-Петербурге.