Итальянских журналистов лишили аккредитации из-за «шпионажа в пользу РФ»

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько итальянских журналистов лишились аккредитации, передает газета La Stampa. По данным Национальной федерации итальянских СМИ, среди потерявших аккредитацию — фрилансеры, работающие на разные итальянские издания, и репортеры, побывавшие в зоне специальной военной операции. Журналистов подозревают в «шпионаже в пользу РФ».

Издание сообщает, что обвинение было вынесено, предположительно, за их предыдущую работу в Донбассе в 2014 и 2015 годах. По данным СМИ, фрилансеры получили вызов на допрос СБУ, однако не были допрошены. Кроме того, они не имеют права покидать место временного размещения без аккредитации.

По свидетельству самих журналистов, причины отказа в аккредитации официально не поясняли.

Национальная федерация итальянских СМИ призвала премьер-министра Италии Джорджу Мелони гарантировать соблюдение прав журналистов и обратить внимание на проблему в ходе визита в Киев.

Ранее стало известно, что бывшего сотрудника посольства Великобритании в Берлине Дэвида Смита приговорили к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Сотрудники британской контрразведки МI5 притворились россиянами, чтобы разоблачить Смита, занимавшего должность охранника посольства Соединенного Королевства в Берлине. По данным разведки, мужчина собирал информацию, представляющую интерес для России, в 2018–2021 годах.