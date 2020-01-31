https://static.news.ru/photo/38ba44f6-43b6-11ea-912b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения первых двух случаев заражения коронавирусом. Это два китайских туриста, которые почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.

После этого министр здравоохранения одобрил распоряжение об отмене полётов в Китай, сообщил на пресс-конференции в Риме премьер страны Джузеппе Конте.

Отмечается, что туристы не имеют отношения к лайнеру Costa Smeralda, которое сейчас стоит в порту Чивитавеккья, пишет La Repubblica.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые анализы на коронавирус, взятые у пассажирки задержанного в Италии круизного лайнера Costa Crociere, дали отрицательный результат. Корабль был задержан в порту Чивитавеккьи. Причиной стали симптомы коронавируса у туристки из Макао.