Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения первых двух случаев заражения коронавирусом. Это два китайских туриста, которые почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.
После этого министр здравоохранения одобрил распоряжение об отмене полётов в Китай, сообщил на пресс-конференции в Риме премьер страны Джузеппе Конте.
Отмечается, что туристы не имеют отношения к лайнеру Costa Smeralda, которое сейчас стоит в порту Чивитавеккья,
Ранее NEWS.ru сообщал, что первые анализы на коронавирус, взятые у пассажирки задержанного в Италии круизного лайнера Costa Crociere, дали отрицательный результат. Корабль был задержан в порту Чивитавеккьи. Причиной стали симптомы коронавируса у туристки из Макао.
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