Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

https://static.news.ru/photo/7ce8def6-d8cd-11ea-a058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские истребители Су-35С перехватили приближающиеся к границе РФ американский бомбардировщик в Охотском море.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель.

На перехват цели, которую квалифицировали как стратегический бомбардировщик США В-1В вылетали три истребителя Су-35С. Они сопроводили его над Охотским морем. В НЦУО подчеркнули, что нарушения государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком не допущено.

После удаления американского самолёта от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования, — сообщили в НЦУО.

Как писал NEWS.ru, ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США. Отмечается, что иностранные самолёты-разведчики не нарушили государственную границу России, а полёты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.