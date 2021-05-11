Истребитель Су-30 перехватил над Чёрным морем три самолёта ВВС Франции

https://static.news.ru/photo/9d6fb1b2-b253-11eb-971a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-30 не допустил нарушения российской государственной границы над Чёрным морем. Он перехватил два самолёта Mirage 2000 тактической авиации и самолёт-заправщик. Эти воздушные машины относятся к ВВС Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолёта тактической авиации Mirage 2000 и один самолёт-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Чёрного моря, — говорится в сообщении.

Российский истребитель осуществлял полёт в соответствии с международными правилами, нарушения воздушного пространства не было допущено.

Ранее истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения над Тихим океаном самолёта-разведчика США RC-135. Борт хотел приблизиться к российским границам, но затем сбежал. Он заметил, что в его сторону летит российский истребитель, развернулся и улетел обратно.

19 апреля над акваторией Баренцева моря были обнаружены самолёты, приближающиеся к государственной границе России. МиГ-31 перехватил патрульные самолёты США и Норвегии. Цели были обнаружены российскими радарами и идентифицированы как самолёт Р-8А «Посейдон» ВМС США и Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Российский истребитель сопроводил их над Баренцевым морем.