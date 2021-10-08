«История большой любви»: Саакашвили рассказал о романе с Ясько

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме города Рустави, рассказал в социальной сети подробности личной жизни, в том числе об отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. Политика задержали в Грузии 1 октября, он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.

Сейчас я вовлечён в гораздо более важную битву, чем моя личная жизнь. Но так как эта часть моей жизни также является областью интересов и по этой теме был задан ряд вопросов, хочу ответить — все мои прошлые отношения закончились. Мы с Лизой долгое время назад связали наши жизни и уже много месяцев живём вместе как полноценные партнёры. Это история большой любви, чувствую себя счастливым человеком, — написал в Facebook Саакашвили.

Он призвал с уважением относиться к его законной жене Сандре Руловс. Экс-президент добавил, что относится к ней с добротой и уважением и благодарен за совместную жизнь.

Теперь я полностью сосредоточен на своей борьбе, — отметил Саакашвили, пояснив, что продолжает голодовку и планирует бороться до победного.

Ранее супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс назвала своего мужа политзаключённым. Она потребовала немедленно его освободить. Также женщина отреагировала на роман Саакашвили с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. Рулофс призналась, что для неё эта новость стала неожиданностью, но она старается сохранять спокойствие.

Саакашвили арестовали 1 октября после его въезда на территорию Грузии. Экс-президент покинул страну в 2013 году, в Грузии на него заведено несколько уголовных дел. Рассмотрение одного из них назначено на 10 ноября.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Он заявил, что закончит её лишь после освобождения. Политик также отказался принимать медицинскую помощь в случае ухудшения состояния здоровья.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая считает, что западные политики помогут освободить политика из тюрьмы, надавив на нынешнее руководство Грузии. По его словам, в Европе и США воспринимают экс-президента как создателя «нового грузинского государства» и не оставят без внимания его арест.