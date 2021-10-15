«Историческая личность»: Кличко призвал освободить Саакашвили

Грузинские власти должны освободить бывшего президента своей страны Михаила Саакашвили. Держать его за решёткой — неправильно и несправедливо. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

По его мнению, если Саакашвили останется в тюрьме, то Грузии это событие принесёт больше негатива, чем позитива. Кличко считает необходимым найти правовые решения, чтобы его освободить.

Саакашвили для Грузии и для постсоветского пространства — историческая личность, воплощающая реформы, преобразившие Грузию и репутацию этой страны в мире. У Михаила на этом пути было много ошибок. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, — подытожил Кличко.

Ранее в Тбилиси прошёл митинг в поддержку Саакашвили с требованием его освобождения. В акции приняли участие тысячи человек, среди которых представители оппозиционной партии «Единое национальное движение»

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.