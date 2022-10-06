Стало известно о боестолкновениях в Сирии после высадки десанта США РИА Новости: к югу от города Камышлы в Сирии произошли столкновения между сирийскими военными и десантниками США

Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Вооруженные столкновения произошли на северо-востоке Сирии, к югу от города Камышлы после высадки американского десанта, сообщил РИА Новости местный военный источник. Несколько бойцов союзных сил сирийской армии пострадали в ходе перестрелки с военными США, отметил собеседник.

Несколько членов союзных сил сирийской армии пострадали в результате столкновений с американскими военными после того, как те осуществили высадку десанта в подконтрольной сирийской армии деревне Мулюк-Сарай к югу от Камышлы, — сказал источник.

Он отметил: по данным американской стороны, десант высадился с целью ликвидации члена группировки «Исламское государство» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ). Но в итоге они убили обычного пастуха.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров заявил, что самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в небе над Сирией. По его словам, БПЛА США продолжают незаконно летать над САР в ударном снаряжении.

Он отметил, что инцидент произошел утром 3 октября. Российский Ан-26 выполнял рейс для снабжения подразделений группировки РФ, когда по маршруту его движения на севере Сирии появились американские беспилотники MQ-1 и MQ-9.